Федоров: Беспилотники могут стать game changer войны

Через проект United24 Украина закупила более 3200 комплексов БПЛА и сейчас только начинается новая эра производства. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в интервью LIGA.net.

По его словам, все зависит от операционной способности быстро организовать процесс производства, помощи и финансирования.

"Не будем спойлерить и подсказывать россиянам, но БПЛА уже становятся и могут стать game changer, – уверяет Федоров. – Вернее, БПЛА плюс Starlink, плюс система ситуационной осведомленности, где аккумулируется вся информация, происходящая на конкретном участке или на всем фронте. Крутая подготовка пилотов. Это все game changer".

Он добавил, что ВСУ получили более 7000 обученных пилотов БПЛА. "Но все детали будем видеть с вами онлайн на видео или после победы", — сказал вице-премьер.

30 января Минобороны сообщило о подписании контрактов с 16 украинскими производителями беспилотников. По словам Резникова, в 2023 году на закупку беспилотников для ВСУ планируют направить около 20 млрд грн, но "это только начало".

24 марта Кабмин упростил условия для производства военных дронов, что, как ожидается, значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт и создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

28 марта Федоров сообщил о создании первых трех рот ударных БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

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Юрій Смірнов

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