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Россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 20:46
Россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими в Херсонской области - Фото
Иллюстративное фото - росСМИ

В Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – они получили тяжелые ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями относительно выхода маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", – сообщил Прокудин.

По его словам, лодка "немедленно" была атакована россиянами – оккупанты сбросили на нее с беспилотника разрывную гранату. Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы украинскими военными в больницу.

Глава ОВА напомнил жителям Херсонской области об ограничении использования водного транспорта и любых плавсредств, а также призвал не пренебрегать режимными правилами военного положения.

Оксана Житнюк
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