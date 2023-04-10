Россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими в Херсонской области

В Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – они получили тяжелые ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями относительно выхода маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", – сообщил Прокудин.

По его словам, лодка "немедленно" была атакована россиянами – оккупанты сбросили на нее с беспилотника разрывную гранату. Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы украинскими военными в больницу.

Глава ОВА напомнил жителям Херсонской области об ограничении использования водного транспорта и любых плавсредств, а также призвал не пренебрегать режимными правилами военного положения.

8 апреля российские оккупационные войска 71 раз обстреляли свободную часть Херсонской области, выпустив 495 снарядов, из которых 23 – по Херсону.

9 апреля россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.