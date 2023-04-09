Россияне обстреляли судозавод в Херсоне и зерновой терминал в Бериславском районе

Российские оккупационные войска в субботу 71 раз обстреляли свободную часть Херсонской области, выпустив 495 снарядов, из которых 23 – по Херсону. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

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Под обстрелы попали жилые кварталы нескольких населенных пунктов области, одна из линий электропередачи, территория судозавода в Корабельном районе Херсона и зерновой терминал в Бериславском районе.



Раненых среди гражданского населения не было.

Ночью 9 апреля Россия ударила ракетами по Запорожью. Там погибли 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь.

Андрій Водяний

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