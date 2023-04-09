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Россияне обстреляли судозавод в Херсоне и зерновой терминал в Бериславском районе

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 09:23
Россияне обстреляли судозавод в Херсоне и зерновой терминал в Бериславском районе - Фото
Архивное фото: Херсонская ОВА

Российские оккупационные войска в субботу 71 раз обстреляли свободную часть Херсонской области, выпустив 495 снарядов, из которых 23 – по Херсону. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

Под обстрелы попали жилые кварталы нескольких населенных пунктов области, одна из линий электропередачи, территория судозавода в Корабельном районе Херсона и зерновой терминал в Бериславском районе.

Раненых среди гражданского населения не было.

Андрій Водяний
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Херсон Херсонская область война обстрел
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