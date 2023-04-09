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Россияне атакуют авиацией Херсонскую область

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 22:12
Россияне атакуют авиацией Херсонскую область - Фото
Винищувач Су-35 (Фото - ресурс окупантів)

Россияне атакуют Херсонскую область из авиации. Об этом вечером 9 апреля сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомис Белозерской общины. Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно, жертв среди мирных жителей области нет", – сообщил глава ОВА.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что РФ выпускает до 20 бомб в день по всей линии фронта с самолетов Су-35 и Су-34.

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Оксана Житнюк
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