Россияне атакуют авиацией Херсонскую область

Россияне атакуют Херсонскую область из авиации. Об этом вечером 9 апреля сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомис Белозерской общины. Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно, жертв среди мирных жителей области нет", – сообщил глава ОВА.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что РФ выпускает до 20 бомб в день по всей линии фронта с самолетов Су-35 и Су-34.

8 апреля российские оккупационные войска 71 раз обстреляли свободную часть Херсонской области, выпустив 495 снарядов, из которых 23 – по Херсону.

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Оксана Житнюк

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