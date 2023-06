Російський окупант відстрілювався, але все одно "впіймав" дрон Goida в окопі – відео 18+

Аеророзвідка та пілоти дронів-камікадзе з батальйону К-2 54 окремої механізованої бригади ЗСУ показали результативне виконання одного із завдань: знищення особового складу російських окупантів в окопі.

Судячи з закадрових голосів, оператор FPV-дрона серії Goida – дівчина, штурман орієнтує та спрямовує її підказками.

FPV-дрон робить віраж і залітає в окоп. Судячи з останнього кадру з його камери, удар прийшовся в голову загарбника.

Пізніше на відео окупанти, що вижили, дивляться вниз в окоп, де нічого не видно; ймовірно, на пораненого поплічника. Якоїсь миті один із них вистрілює в окоп, куди — неясно.

Russian invader tried to shoot down FPV drone, but in vain.



© K-2 group at 54 MBr UAF (https://t.co/rVxqVFfjkH) pic.twitter.com/AJ30Wjhbvs