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Російський окупант відстрілювався, але все одно "впіймав" дрон Goida в окопі – відео 18+

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 12:57
Російський окупант відстрілювався, але все одно

Аеророзвідка та пілоти дронів-камікадзе з батальйону К-2 54 окремої механізованої бригади ЗСУ показали результативне виконання одного із завдань: знищення особового складу російських окупантів в окопі.

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Судячи з закадрових голосів, оператор FPV-дрона серії Goida – дівчина, штурман орієнтує та спрямовує її підказками.

FPV-дрон робить віраж і залітає в окоп. Судячи з останнього кадру з його камери, удар прийшовся в голову загарбника.

Пізніше на відео окупанти, що вижили, дивляться вниз в окоп, де нічого не видно; ймовірно, на пораненого поплічника. Якоїсь миті один із них вистрілює в окоп, куди — неясно.

Дивіться відео: Вибух безпілотника у Воронежі. Кремль визнав – дрон "впустила" на будинок російська РЕБ

Євген Пилипенко
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БПЛАдрон54 бригададрон-камікадзек-2FPV
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