Підозрюваний у держзраді полковник Козюра співпрацює зі слідством, аби його обміняли – Малюк

Глава СБУ заявив, що росіяни завербували Дмитра Козюру у 2018 році у Відні

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Полковник Служби безпеки України Дмитро Козюра, якого підозрюють у державній зраді та роботі на Росію, співпрацює зі слідством, аби його обміняли на українських захисників. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону розповів глава СБУ Василь Малюк, який особисто брав участь у його затриманні.

"Справа рухається відповідно до Кримінально-процесуального кодексу", – заявив Малюк, додавши, що Козюра співпрацює зі слідством та дає покази.

Глава СБУ назвав полковника дійсно "топовим щуром". Спецслужба довго його документувала, був проведений комплекс негласних розшукових заходів, і технічних зокрема.

"Ми, по суті, "жили" з ним. Аудіо-, відеоконтроль проводились цілодобово за місцем проживання, за робочим місцем, за автівкою, за явочною квартирою, куди він виїздив спеціально, щоб виходити на зв'язок з ворогом. Тому нам довелося трошки з ним "пожити". А в процесі цього ми реалізували 14 епізодів передачі дезінформації ворогу", – уточнив Малюк.

Він продовжив, що спецслужба контрольовано давала йому інформацію, яку він передавав росіянам.

"І у ФСБ, там, в долоні вони плескали і думали, що вони здобули якісь топові дані. Насправді ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення – було ухвалено рішення реалізовуватися. І я сам входив до оперативно-слідчої групи", – згадав Малюк.

Він додав, що у процесі його затримання з ним відбулося спілкування про те, щоб він розповів слідству правду, і тоді в нього є шанс, що його поміняють на українських оборонців. Він погодився.

"А в протилежному випадку є шанси сісти на довічне. Тому він все розповів детально, видав гаджети, видав способи зв'язку. Завербований він у 2018 році був у Відні", – розповів Малюк.

12 лютого 2025 року СБУ повідомила, що викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні брав участь начальник спецслужби Малюк.

13 лютого суд заарештував Козюру. Йому інкримінують державну зраду.