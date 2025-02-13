Суд заарештував полковника СБУ Козюру, якого затримував Малюк

Дмитра Козюру відправили під варту без права внесення застави

Затримання (Фото: СБУ)

У четвер, 13 лютого, суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України Дмитру Козюрі, якому інкримінують державну зраду. Про це повідомило Суспільне.

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Суд ухвалив рішення обрати йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 квітня 2025 року без права внесення застави.

Козюру підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки. Прокурор у суді заявив, що підозрюваний передавав російським спецслужбам інформацію, що містила державну таємницю та наслідки ракетних обстрілів.

Підозрюваний зізнався, що працює на ФСБ із 2018 року та продовжив співпрацю після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Напередодні СБУ повідомила, що викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні брав участь начальник спецслужби Василь Малюк.

15 листопада 2024 року стало відомо, що СБУ затримала підполковника ССО, який, за версією слідства, передавав росіянам плани спецоперацій України в тилу ворога.

22 січня 2025 року СБУ повідомила про затримання адвоката, якого назвала "одним із найбільш законспірованих агентів ФСБ".