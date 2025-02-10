СБУ взяла психотерапевта та диякона УПЦ МП на співпраці з Росією. Їм загрожує довічне

Обом повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за змовою в умовах війни, а також у виправдовуванні російської агресії

Співробітники СБУ біля церкви УПЦ МП (Ілюстративне фото: СБУ)

У Харкові правоохоронці затримали психотерапевта та диякона УПЦ (МП), підозрюючи їх у співпраці з Росією та шпигунстві за українськими військовими. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними слідства, підозрювані шукали місця скупчення українських військових і техніки в Харкові. Вони збирали для російських спецслужб персональні дані військових та їхні маршрути пересування.

Щоб отримати цю інформацію, психотерапевт використовував своїх пацієнтів, серед яких були військові, що проходили реабілітацію після служби на фронті, стверджують в СБУ.

До шпигунства він залучив знайомого – диякона місцевого собору УПЦ (МП). Той обережно випитував парафіян і передавав відомості лікарю, який узагальнював їх і надсилав російському куратору через месенджер. Для зв’язку лікар користувався окремим телефоном і SIM-карткою, яку ховав у поштовій скриньці.

За даними правоохоронців, чоловік був "сплячим агентом" ФСБ, поки навесні 2024 року російські спецслужби не дали йому завдання працювати в Харкові.

Під час обшуку в них вилучили телефони та комп’ютери з доказами співпраці зі спецслужбами РФ.

Обом повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за змовою в умовах війни, а також у виправдовуванні російської агресії. Суд відправив їх під варту без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ