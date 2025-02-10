СБУ взяла психотерапевта и диакона УПЦ МП на сотрудничестве с Москвой. Грозит пожизненное
В Харькове правоохранители задержали психотерапевта и диакона УПЦ (МП), подозревая их в сотрудничестве с Россией и шпионаже за украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По данным следствия, подозреваемые искали места скопления украинских военных и техники в Харькове. Они собирали для российских спецслужб персональные данные военных и маршруты передвижения.
Чтобы получить эту информацию, психотерапевт использовал своих пациентов, среди которых военные, проходившие реабилитацию после службы на фронте, утверждают в СБУ.
К шпионажу он привлек знакомого – диакона местного собора УПЦ (МП). Тот осторожно выспрашивал прихожан и передавал сведения врачу, который обобщал их и посылал российскому куратору через мессенджер. Для связи врач пользовался отдельным телефоном и SIM-картой, которую прятал в почтовом ящике.
По данным правоохранителей, мужчина был "спящим агентом" ФСБ, пока весной 2024 года российские спецслужбы не дали ему задачу работать в Харькове.
В ходе обыска у них изъяли телефоны и компьютеры с доказательствами сотрудничества со спецслужбами РФ.
Обои сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по сговору в условиях войны, а также в оправдывании российской агрессии. Суд отправил их под стражу без права на залог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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