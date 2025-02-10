СБУ взяла психотерапевта и диакона УПЦ МП на сотрудничестве с Москвой. Грозит пожизненное

Обоим сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по сговору в условиях войны, а также в оправдывании российской агрессии

Сотрудники СБУ возле церкви УПЦ МП (Иллюстративное фото: СБУ)

В Харькове правоохранители задержали психотерапевта и диакона УПЦ (МП), подозревая их в сотрудничестве с Россией и шпионаже за украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По данным следствия, подозреваемые искали места скопления украинских военных и техники в Харькове. Они собирали для российских спецслужб персональные данные военных и маршруты передвижения.

Чтобы получить эту информацию, психотерапевт использовал своих пациентов, среди которых военные, проходившие реабилитацию после службы на фронте, утверждают в СБУ.

К шпионажу он привлек знакомого – диакона местного собора УПЦ (МП). Тот осторожно выспрашивал прихожан и передавал сведения врачу, который обобщал их и посылал российскому куратору через мессенджер. Для связи врач пользовался отдельным телефоном и SIM-картой, которую прятал в почтовом ящике.

По данным правоохранителей, мужчина был "спящим агентом" ФСБ, пока весной 2024 года российские спецслужбы не дали ему задачу работать в Харькове.

В ходе обыска у них изъяли телефоны и компьютеры с доказательствами сотрудничества со спецслужбами РФ.

Обои сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по сговору в условиях войны, а также в оправдывании российской агрессии. Суд отправил их под стражу без права на залог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ