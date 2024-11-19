"Время тех, кто освящает террор, закончилось". Зеленский высказался о Московской церкви
Правительство намерено продолжать развивать диалог с представителями всех церквей. Однако речь не идет о церкви Московского патриархата, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, где он представлял План стойкости.
"Конечно, речь не идет о московской церкви. Время тех, кто освящает террор, закончилось", – сказал он.
По словам Зеленского, в Украине сохраняется светский характер государственных институтов. Поэтому есть партнерство между государством, церковью и религиозными общинами. И это партнерство необходимо развивать.
Важный пример такого сотрудничества, как отметил президент, – это Совет церквей и религиозных организаций. На его базе и сформирован диалог между властью и религиозными общинами.
"В рамках этого диалога мы можем определять, какие модели большего сотрудничества способны укрепить Украину и украинцев, нашу духовную независимость и социальную работу в украинском государстве", – резюмировал Зеленский.
- 20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.
- 15 октября сообщалось, что 80% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП.