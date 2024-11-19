Зеленский представил в Раде План стойкости – список пунктов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде внутренний План стойкости, сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко от Евросолидарности и Ярослав Железняк от Голоса. Документ состоит из десяти пунктов.

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По словам парламентариев, План стойкости содержит следующие пункты:

→ Единство. Президент заявил, что выборы во время войны невозможны из-за законов, а план стойкости будет еще дорабатываться с привлечением экспертов и общины.

→ Фронт. Планируется создание Военного омбудсмена, новая контрактная система для немобилизационного возраста, снижение мобилизационного возраста не предусмотрено.

→ Оружие. Украина активно компенсирует недостаток артиллерии с помощью дронов: в 2024 году планируется производство не менее 30 000 дальнобойных дронов. Армия также получит большее финансирование для бригад, чтобы повысить их автономность. В этом году в Украине произведено более 2,5 млн артиллерийских снарядов и созданы "длинные Нептуны" – новые крылатые ракеты, из первых тестов которых уже получены положительные результаты. Также Зеленский поставил задачу выработать 3000 крылатых ракет, а для усиления инноваций в военной сфере будет создана Технологическая ставка.

→ Деньги. Все, что возможно, должно производиться и закупаться внутри страны. Планируются нововведения, такие как страхование военных рисков и дерегулирование экономики. Для поддержки бизнеса предусмотрено уменьшение перераспределения ВВП, гарантирование защиты предпринимателей от давления правоохранителей и стимулирование детенизации путем выгодных условий для прозрачной деятельности.

→ Энергетика. До конца года в Украине будут созданы паспорта стойкости для регионов, а в следующем планируется разработка паспортов для генерации энергетики. Приоритетом для страны остается атомная энергетика, признаваемая ключевым направлением для обеспечения энергетической безопасности и стабильности.

→ Безопасность. Модернизация стандартов укрытий. Также на входах в школы и государственные учреждения должны быть установлены рамки металлоискателей для проверки на наличие опасных предметов. Акцент делается и на укреплении государственной границы для обеспечения национальной безопасности.

→ Общины. Налоговые условия для прифронтовых регионов.

→ Человеческий капитал. Планируется введение Национального стандарта безбарьерности, ликвидация Московской церкви, создание института множественного гражданства и перезапуск дипломатической службы. Также в ближайшее время будет сформировано министерство объединения.

→ Культурный суверенитет. Украина инициирует создание "культурного Рамштайна", целью которого является поддержка украинской культуры и ее популяризация на международной арене. Кроме того, планируется содействие открытию кафедр украинистики в иностранных университетах для более глубокого изучения украинского языка, истории и культуры.

→ Политика героев. Планируется внедрить несколько инициатив по поддержке ветеранов. К 2025 году в каждой общине будут созданы реабилитационные отделения. Согласно новым инициативам также планируется привлечение ветеранов в государственную службу и дополнительная оплата для семейных врачей, которые заключат контракты с ветеранами. В 2024 году будет внедрена система из 11 000 специалистов для сопровождения ветеранов. Кроме того, создадут не менее 80 ветеранских пространств, а также обеспечат ветеранов жильем в виде квартир.

Полный План с приложениями будет представлен в декабре.