Украина требует от партнеров реакции на войска КНДР в России – реализовать План победы

Глава украинской дипломатии отметил, что Северная Корея поддерживает Россию именно регулярными подразделениями, а не наемниками

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на то, что Северная Корея поддерживает Россию вооружениями и военными, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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"Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский", – написал чиновник.

Поскольку РФ масштабирует свою войну, союзники должны масштабировать военную поддержку Украины – снять ограничения на дальнобойные удары, начать перехватывать ракеты и беспилотники РФ над Украиной, предоставить приглашение в НАТО и увеличить инвестиции в украинское производство вооружений, добавил министр.

Он отметил, что КНДР поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом – не наемниками, а регулярными подразделениями, которые РФ планирует использовать как пушечное мясо.

По словам Сибиги, страны Евросоюза и НАТО должны осознать, что Северная Корея вторгается в Европу бок о бок с Россией, и "действовать без промедления".