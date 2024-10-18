Украина требует от партнеров реакции на войска КНДР в России – реализовать План победы
Украина требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на то, что Северная Корея поддерживает Россию вооружениями и военными, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский", – написал чиновник.
Поскольку РФ масштабирует свою войну, союзники должны масштабировать военную поддержку Украины – снять ограничения на дальнобойные удары, начать перехватывать ракеты и беспилотники РФ над Украиной, предоставить приглашение в НАТО и увеличить инвестиции в украинское производство вооружений, добавил министр.
Он отметил, что КНДР поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом – не наемниками, а регулярными подразделениями, которые РФ планирует использовать как пушечное мясо.
По словам Сибиги, страны Евросоюза и НАТО должны осознать, что Северная Корея вторгается в Европу бок о бок с Россией, и "действовать без промедления".
Глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
Представитель Белого дома Кирби сообщил, что в Штатах пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о солдатах из КНДР в составе российской армии.
- Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Мережко заявил, что для влияния на Северную Корею Украина могла бы обратиться к Китаю, поскольку КНДР "в значительной степени" зависит от этой страны.