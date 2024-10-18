Україна вимагає від партнерів реакції на війська КНДР у Росії, найкраще – реалізувати План перемоги

Голова української дипломатії зауважив, що Північна Корея підтримує Росію саме регулярними підрозділами, а не найманцями

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна вимагає "негайної й рішучої реакції" з боку євроатлантичної спільноти та світу на те, що Північна Корея підтримує Росію озброєнням і військовими, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Найкращою відповіддю буде повна підтримка й реалізація союзниками Плану перемоги, який представив президент Володимир Зеленський", – написав посадовець.

Оскільки РФ масштабує свою війну, то союзники мають масштабувати військову підтримку України – зняти обмеження на далекобійні удари, почати перехоплювати ракети й безпілотники РФ над Україною, надати запрошення до НАТО та збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь, додав міністр.

Він зауважив, що КНДР підтримує російську агресію проти України зброєю й особовим складом – не найманцями, а регулярними підрозділами, котрі РФ планує використовувати як гарматне м'ясо.

За словами Сибіги, країни Євросоюзу та НАТО мають усвідомити, що Північна Корея вторгається до Європи пліч-о-пліч з Росією, та "діяти без зволікань".