Україна вимагає від партнерів реакції на війська КНДР у Росії, найкраще – реалізувати План перемоги
Україна вимагає "негайної й рішучої реакції" з боку євроатлантичної спільноти та світу на те, що Північна Корея підтримує Росію озброєнням і військовими, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Найкращою відповіддю буде повна підтримка й реалізація союзниками Плану перемоги, який представив президент Володимир Зеленський", – написав посадовець.
Оскільки РФ масштабує свою війну, то союзники мають масштабувати військову підтримку України – зняти обмеження на далекобійні удари, почати перехоплювати ракети й безпілотники РФ над Україною, надати запрошення до НАТО та збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь, додав міністр.
Він зауважив, що КНДР підтримує російську агресію проти України зброєю й особовим складом – не найманцями, а регулярними підрозділами, котрі РФ планує використовувати як гарматне м'ясо.
За словами Сибіги, країни Євросоюзу та НАТО мають усвідомити, що Північна Корея вторгається до Європи пліч-о-пліч з Росією, та "діяти без зволікань".
Очільник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці.
Представник Білого дому Кірбі повідомив, що у Штатах поки не можуть однозначно підтвердити чи спростувати інформацію про солдатів з КНДР у складі російської армії.
- Голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Мережко заявив, що для впливу на Північну Корею Україна могла б звернутися до Китаю, оскільки КНДР "значною мірою" залежить від цієї країни.