"Новий рівень відчаю РФ". США прокоментували можливе перебування солдатів КНДР в Україні
У США прокоментували ймовірну участь солдатів Північної Кореї у російській війні проти України та назвали це новим рівнем розпачу Росії. На цю тему висловився на пресбрифінгу радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.
"Це означатиме новий рівень відчаю з боку Росії, оскільки вона і далі зазнає значних втрат на полі бою", — сказав Кірбі.
Він зазначив, що США не можуть зараз однозначно підтвердити чи спростувати інформацію журналіста про те, що у складі російської армії воюють нібито від 3000 до 7000 північнокорейських солдатів. Але якщо це дійсно так, то це означатиме зміцнення відносин між КНДР та Росією, чим США стурбовані.
Представник Білого дому заявив, що США продовжать запроваджувати санкції проти Росії.
Також він висловився з приводу погроз Росії застосувати ядерну зброю, якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари. Кірбі наголосив, що Росії "недоречно" і далі робити подібні заяви.
- 4 жовтня у ГУР заявили, що на Донеччині ліквідували шість офіцерів з КНДР під час ракетного удару. 5 жовтня в РНБО заявили, що північнокорейські військові могли з'явитися в Україні через погану якість ракет, надісланих до Росії.
- 8 жовтня у Південній Кореї заявили, що КНДР може спрямувати своїх військових до України для "підтримки Росії". Участь північнокорейських солдатів у війні проти України може бути частиною угоди між Росією та КНДР.
- 12 жовтня The Washington Post повідомив, що військові з КНДР нібито вже навчаються в Росії та можуть бути задіяні у повномасштабній війні проти України.
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР передає Росії не лише зброю, а й людей для участі у війні на території України. 14 жовтня глава держави сказав, що КНДР "фактично включилася у війну".
- 15 жовтня джерело LIGA.net у військовій розвідці повідомило, що Росія формує батальйон із громадян КНДР на базі бурятської бригади.