"Новий рівень відчаю РФ". США прокоментували можливе перебування солдатів КНДР в Україні

У Білому домі не можуть офіційно підтвердити участь КНДР у війні проти України, але стурбовані співробітництвом країни з Росією

Джон Кірбі (Фото: EPA)

У США прокоментували ймовірну участь солдатів Північної Кореї у російській війні проти України та назвали це новим рівнем розпачу Росії. На цю тему висловився на пресбрифінгу радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Це означатиме новий рівень відчаю з боку Росії, оскільки вона і далі зазнає значних втрат на полі бою", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що США не можуть зараз однозначно підтвердити чи спростувати інформацію журналіста про те, що у складі російської армії воюють нібито від 3000 до 7000 північнокорейських солдатів. Але якщо це дійсно так, то це означатиме зміцнення відносин між КНДР та Росією, чим США стурбовані.

Представник Білого дому заявив, що США продовжать запроваджувати санкції проти Росії.

Також він висловився з приводу погроз Росії застосувати ядерну зброю, якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари. Кірбі наголосив, що Росії "недоречно" і далі робити подібні заяви.