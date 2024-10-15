Росія формує батальйон з північнокорейських громадян на базі бурятської бригади – джерело

Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб, заявив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці

Прапор КНДР (Фото: KCNA)

На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

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За даними джерела, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Ще влітку у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам, стануть "гарматним м'ясом". Вчора, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський зазначив, що КНДР "фактично включилася" у російсько-українську війну.