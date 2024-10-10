The Guardian: Військові КНДР в російських підрозділах допомагають запускати ракети по Україні

Андрій Коваленко заявив, що військові з КНДР здійснюють нагляд за якістю і використанням північнокорейської зброї армією РФ

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Військові інженери з Північної Кореї допомагають Росії запускати балістичні ракети під час атак по Україні. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників у Києві та Сеулі.

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Співрозмовник в Україні розповів: десятки фахівців з КНДР перебувають за російською лінією фронту в командах, які "підтримують пускові установки для ракет KN-23".

У матеріалі йдеться, що іноземці й раніше воювали в Україні як найманці на боці Росії, але якщо північнокорейці перебувають на території України, то це буде перший випадок, коли іноземний уряд відправив війська на підтримку російської агресії.

8 жовтня керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко відреагував на заяву Південної Кореї про те, що КНДР може спрямувати військових в Україну для "підтримки" Росії.

Він повідомив, що військові КНДР в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням північнокорейської зброї російською армією.

"Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси й балістичні ракети KN-23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кім Чен Ину", – зазначив Коваленко.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

26 червня у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам в Україну, стануть "гарматним м'ясом".

4 жовтня стало відомо, що внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів.