У Південній Кореї заявили, що КНДР може направити військових в Україну для "підтримки" Росії

У Південній Кореї не виключають, що це може бути частиною угоди між Росією та КНДР

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: kremlin.ru)

У Південній Кореї побоюються, що Корейська народна демократична республіка (КНДР) може відправити своїх солдатів із регулярної армії в Україну для підтримки Росії. Про це заявив міністр оборони країни Кім Йон Хен, повідомляє Yonhap News Agency.

За його словами, якщо Північна Корея направить регулярні війська воювати проти України на боці Росії, це може стати останньою ознакою того, що країни поглибили свою військову співпрацю.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємну угоду, схожу з військовим союзом, можливість такого розгортання дуже ймовірна", — заявив міністр оборони Південної Кореї на засіданні парламенту.

Кім Йон Хен також заявив, що нещодавня інформація про знищення офіцерів із КНДР у районі окупованого Донецька, швидше за все, відповідає дійсності.

У Головному управлінні розвідки 4 жовтня підтвердили, що внаслідок удару по позиціях росіян поблизу Донецька було знищено 20 російських окупантів та шестеро офіцерів із Північної Кореї.