Путін і Кім уклали "всеосяжний" договір. У Раді пояснили, чи значить це щось для України

За словами Олександра Мережка, така угода між двома тоталітарними режимами лише формалізує ті відносини, які вже фактично існують між ними

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: ЕРА / GAVRIIL GRIGOROV)

Російський диктатор Володимир Путін та його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин 19 червня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.

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За даними пропагандистських російських медіа, новий договір замінить основні документи між Росією та Північною Кореєю, підписані у 1961, 2000 та 2001 роках.

Раніше Путін назвав угоду "фундаментальною" та тією, яка "ляже в основу відносин двох країн на довгострокову перспективу". Його помічник Юрій Ушаков заявив, що підписання нового договору пов'язано з "глибокою еволюцією геополітичної ситуації в регіоні та світі".

"По суті, для нас це нічого не змінює, оскільки така угода між двома тоталітарними режимами лише формалізує ті відносини, які вже фактично існують між ними", – прокоментував Мережко.

За його словами, у глобальному геополітичному масштабі це лише один із прикладів посилення звʼязків між тими країнами, які формують коаліцію авторитарних і тоталітарних режимів.

"І це дійсно є віссю зла, яка хоче зруйнувати міжнародний правопорядок, що існує", – підсумував нардеп.

У листопаді 2023 року Bloomberg писало, що вартість постачань КНДР до Росії може досягати близько $3 млрд.

4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою у війні проти України.

23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.

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