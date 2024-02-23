КНДР передала РФ 1,5 млн боєприпасів. Їхня вигода: просять натомість ракетні технології – ГУР

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот із відео)

Заступник начальника Головного управління розвідки МО генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів, однак це снаряди 1970-1980-х років. Про це він заявив у інтерв'ю для видання Інтерфакс-Україна.

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За даними Скібіцького, половина з цих боєприпасів не спрацьовує, а решта, перед використанням, потребує або відновлення, або перевірки.

"У чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, натомість просить наростити виробництво у себе, а також певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", – сказав він.

У ГУР підтвердили використання росіянами північнокорейських ракет проти України, зазначивши, що ця балістична ракета несе великий заряд у понад пів тонни. Водночас Скібіцький зазначив, що дуже складно виявити, що саме запускають: KN-23 чи це "Іскандер", проте "характеристики балістичні".

"Єдине, що ми чітко знаємо, — за розмірами ракети різні. І, по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", – пояснив він.

За оцінкою генерал-майора, ворог пообіцяв надати певні додаткові технології, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння, а це, за його словами, ще раз підтверджує, що у Росії недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного озброєння.

"Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї", – додав він.

Зокрема, 22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.

Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.

Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

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