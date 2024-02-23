КНДР передала РФ 1,5 млн боєприпасів. Їхня вигода: просять натомість ракетні технології – ГУР
Заступник начальника Головного управління розвідки МО генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів, однак це снаряди 1970-1980-х років. Про це він заявив у інтерв'ю для видання Інтерфакс-Україна.
За даними Скібіцького, половина з цих боєприпасів не спрацьовує, а решта, перед використанням, потребує або відновлення, або перевірки.
"У чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, натомість просить наростити виробництво у себе, а також певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", – сказав він.
У ГУР підтвердили використання росіянами північнокорейських ракет проти України, зазначивши, що ця балістична ракета несе великий заряд у понад пів тонни. Водночас Скібіцький зазначив, що дуже складно виявити, що саме запускають: KN-23 чи це "Іскандер", проте "характеристики балістичні".
"Єдине, що ми чітко знаємо, — за розмірами ракети різні. І, по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", – пояснив він.
За оцінкою генерал-майора, ворог пообіцяв надати певні додаткові технології, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння, а це, за його словами, ще раз підтверджує, що у Росії недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного озброєння.
"Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї", – додав він.
Зокрема, 22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.
- Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".
- Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.
- Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.
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