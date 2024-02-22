Росія вбиває українців ракетами з Північної Кореї. СБУ знайшла докази – фото

За даними слідства, Росія випустила по Україні понад 20 ракет такого типу, тим самим вбив щонайменше 24 українців

KN-23 (Фото: пропагандистські ресурси КНДР)

Служба безпеки України стверджує, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.

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За даними слідства, Росія випустила по Україні понад 20 ракет такого типу, тим самим вбив щонайменше 24 українців. Ще понад 100 людей дістали поранення.

Один із перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді від ворожої атаки загинуло четверо мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів, а також по Харкову — три людини загинули, ще понад 60 харків'ян — поранені.

Серед іншого встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.

Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

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