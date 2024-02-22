Россия убивает украинцев ракетами из Северной Кореи. СБУ нашла доказательства – фото

По данным следствия, Россия выпустила по Украине более 20 ракет такого типа, тем самым убив по меньшей мере 24 украинца

KN-23 (Фото: пропагандистские ресурсы КНДР)

Служба безопасности Украины утверждает, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.

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По данным следствия, Россия выпустила по Украине более 20 ракет такого типа, тем самым убив по меньшей мере 24 украинца. Еще более 100 человек получили ранения.

Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве.

Тогда от вражеской атаки погибли четыре жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.

Россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 мирных жителей, а также по Харькову – три человека погибли, еще более 60 харьковчан – ранены.

Среди прочего устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

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