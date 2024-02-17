Росія б'є по Україні ракетами з Північної Кореї. В ООН заявили, що не можуть це перевірити

ООН немає змоги перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни"

KN-23 (Фото: пропагандистські ресурси КНДР)

Організація Об'єднаних Націй не може перевірити повідомлення про те, що армія Росії застосовує північнокорейські ракети для ударів по Україні. Про це Укрінформу заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

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Він наголосив, що ООН немає змоги перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

Дюжаррік зазначив, що всі країни-члени Радбезу ООН повинні дотримуватися санкцій, запроваджених проти Північної Кореї.

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об’єктів цивільної інфраструктури. Важливо, щоб усі держави-члени дотримувались ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", – сказав речник.

Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

Загалом в період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року ворог завдав щонайменше 12 ударів по семи областях України цим типом ракет.

Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.

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