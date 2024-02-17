Россия бьет по Украине ракетами из Северной Кореи. ООН заявила, что не может это проверить

У ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны"

KN-23 (Фото: пропагандистские ресурсы КНДР)

Организация Объединенных Наций не может проверить сообщения о том, что армия России применяет северокорейские ракеты для ударов по Украине. Об этом Укринформу заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Он подчеркнул, что у ООН нет возможности проверить "сообщение об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".

Дюжаррик отметил, что все страны-члены Совбеза ООН должны соблюдать санкции, введенные против Северной Кореи.

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры. Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", – сказал спикер.

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракеты северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

Всего в период с 30 декабря 2023 по 7 февраля 2024 враг нанес по меньшей мере 12 ударов по семи областях Украины этим типом ракет.

Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

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