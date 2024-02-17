Россия бьет по Украине ракетами из Северной Кореи. ООН заявила, что не может это проверить
Организация Объединенных Наций не может проверить сообщения о том, что армия России применяет северокорейские ракеты для ударов по Украине. Об этом Укринформу заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он подчеркнул, что у ООН нет возможности проверить "сообщение об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".
Дюжаррик отметил, что все страны-члены Совбеза ООН должны соблюдать санкции, введенные против Северной Кореи.
"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры. Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", – сказал спикер.
В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракеты северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.
Всего в период с 30 декабря 2023 по 7 февраля 2024 враг нанес по меньшей мере 12 ударов по семи областях Украины этим типом ракет.
- Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".
- Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.
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