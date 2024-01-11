Міністр оборони Південної Кореї: КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

Очільник Міністерства оборони Південної Кореї вважає, що КНДР може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже в січні 2024 року

Шин Вон Сік (Фото: EPA)

Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет додатково до передбачуваного постачання балістичних ракет малої дальності для використання Москвою у війні проти України. Також КНДР може провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості напередодні виборів у Південній Кореї та США, заявив глава оборонного відомства Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю агентству Yonhap.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними північнокорейського пропагандистського видання KCNA, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав збройові заводи 10 січня й вказав на нещодавні "недоліки" у виробництві боєприпасів, наголосивши на стратегічній важливості основних видів озброєнь. Він оглянув мобільні пускові установки ракет малої дальності.

Міністр оборони Південної Кореї припустив, що цей візит може бути пов'язаний з імовірним постачанням Північною Кореєю зброї до Росії, оскільки обидві країни посилюють свою військову співпрацю.

Шин Вон Сік заявив, що КНДР може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже в січні 2024 року й може запустити ракету дальнього радіуса дії "під нормальним кутом" для ескалації напередодні ключових виборів у Південній Кореї та США.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", – сказав Вон Сік.

Він додав, що Північна Корея раніше заявляла про розгортання цих ракет для фронтових військ, вона може продати принаймні частину з них Росії, враховуючи нещодавні підозри щодо продажу балістичних ракет малої дальності.

"З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, я думаю, Північна Корея могла продати їх Росії", – сказав Шин, посилаючись на ймовірний продаж Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності KN-23 до Росії.

Кім Чен Ин відвідав збройові заводи у КНДР (Фото: Yonhap)

За оцінками міністра, станом на кінець грудня 2023 року Північна Корея надала Росії близько 5 000 контейнерів з озброєнням, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152-мм або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122-мм.

Шин висловив занепокоєння з приводу ймовірного надання Росією технологічної допомоги для північнокорейської програми озброєнь в обмін на торгівлю зброєю, зокрема шпигунським супутником Пхеньяна.

Кім Чен Ин відвідав збройові заводи у КНДР (Фото: Yonhap)

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той же день у Білому домі підтвердили, що Росія отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

5 січня посол Вашингтона в ООН заявила, що США очікують, що Росія й надалі застосовуватиме балістичні ракети від Північної Кореї для ударів по критичній інфраструктурі України та вбивства цивільних.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін заявив у інтерв'ю LIGA.net, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не тільки Україні, а й західним союзникам.

Читайте також: США та 49 союзників засудили постачання ракет з КНДР до Росії. Звернулися до Пхеньяна