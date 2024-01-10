США та 49 союзників засудили постачання ракет з КНДР до Росії. Звернулися до Пхеньяна

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

США та їхні союзники 9 січня опублікували спільну заяву, в якій виступили проти постачань зброї між Північною Кореєю та Росією. Зокрема засудили купівлю Москвою північнокорейських балістичних ракет, якими, імовірно, вона вже атакувала Україну.

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"Ми глибоко стурбовані наслідками цієї співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі", – йдеться у заяві, яку підписали міністри закордонних справ 50 країн, серед яких США, Канада, Велика Британія, Австралія, Німеччина.

Вони зазначили, що передання Пхеньяном балістичних ракет та іншої зброї Москві "грубо порушують численні резолюції ООН".

Підписанти наголосили, що уважно стежать за тим, що Росія передає Північній Кореї на обмін.

"Поки Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми продовжуватимемо разом підтримувати Україну. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні й справжні пропозиції повернутися до дипломатії, єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові", – йдеться у повідомленні.

4 січня 2024 видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

Того самого дня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не лише Україні, а й західним союзникам.

Британський міністр оборони підкреслив, що країна разом із партнерами "піклується про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії". Аналогічну за змістом і тоном заяву зробило МЗС Великої Британії.

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