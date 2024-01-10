США и 49 союзников осудили поставки ракет из КНДР в Россию. Обратились к Пхеньяну

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

США и их союзники 9 января опубликовали совместное заявление, в котором выступили против поставок оружия между Северной Кореей и Россией. В частности, осудили покупку Москвой северокорейских баллистических ракет, которыми, вероятно, она уже атаковала Украину.

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"Мы глубоко обеспокоены последствиями этого сотрудничества по безопасности в Европе, на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", – говорится в заявлении, которое подписали министры иностранных дел 50 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Австралия, Германия.

Они отметили, что передача Пхеньяном баллистических ракет и другого оружия Москве "грубо нарушают многочисленные резолюции ООН".

Подписавшиеся подчеркнули, что внимательно следят за тем, что Россия передает Северной Корее в обмен.

"Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы будем продолжать вместе поддерживать Украину. Мы также призываем КНДР ответить на многочисленные и подлинные предложения вернуться к дипломатии, единственному пути к крепкому миру на Корейском полуострове", – говорится в сообщении.

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников.

Британский министр обороны подчеркнул, что страна вместе с партнерами "заботится о том, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку России". Аналогичное по содержанию и тону заявление сделал МИД Великобритании.

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