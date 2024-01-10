США: Росія ще раз била по Україні ракетами з Північної Кореї. Цього разу 6 січня

Росіяни застосували ще кілька балістичних ракет із Північної Кореї проти України 6 січня

Джон Кірбі (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Російські окупанти вкотре застосували проти України балістичні ракети, які отримали від Північної Кореї. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

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За його словами, Вашингтон оцінює наслідки таких ударів РФ, а Москва змушена була шукати військову допомогу у режимів-однодумців.

Він зазначив, що КНДР є однією з таких держав.

Кірбі заявив, що кілька екземплярів ракет було застосовано під час обстрілу 6 січня.

Загалом Пхеньян передав Росії пускові установки та кілька десятків ракет.

Росіяни вдарили ракетами у ніч проти 6 січня по Покровському району. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загарбників загинули 11 осіб, серед них – п'ятеро дітей.

4 січня 2024 видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

Того самого дня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net , що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не лише Україні, а й західним союзникам.

, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не лише Україні, а й західним союзникам. Британський міністр оборони підкреслив, що країна разом із партнерами "піклується про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії". Аналогічну за змістом і тоном заяву зробив МЗС Великої Британії.

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