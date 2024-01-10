США: Росія ще раз била по Україні ракетами з Північної Кореї. Цього разу 6 січня
Російські окупанти вкотре застосували проти України балістичні ракети, які отримали від Північної Кореї. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.
За його словами, Вашингтон оцінює наслідки таких ударів РФ, а Москва змушена була шукати військову допомогу у режимів-однодумців.
Він зазначив, що КНДР є однією з таких держав.
Кірбі заявив, що кілька екземплярів ракет було застосовано під час обстрілу 6 січня.
Загалом Пхеньян передав Росії пускові установки та кілька десятків ракет.
Росіяни вдарили ракетами у ніч проти 6 січня по Покровському району. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загарбників загинули 11 осіб, серед них – п'ятеро дітей.
- 4 січня 2024 видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.
- Того самого дня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не лише Україні, а й західним союзникам.
- Британський міністр оборони підкреслив, що країна разом із партнерами "піклується про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії". Аналогічну за змістом і тоном заяву зробив МЗС Великої Британії.
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