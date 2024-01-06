Росія вдарила ракетами С-300 по Покровську: загинули 11 людей, з них п'ятеро дітей - фото

Під завалами ще перебувають люди з дітьми

Фото: Вадим Філашкін

В ніч проти 6 січня російські окупанти вдарили ракетами по Покровську Донецької області, внаслідок чого загинули 11 людей, з-поміж них - п'ятеро дітей. Про це повідомили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та президент Володимир Зеленський.

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Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще вісім. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади, зазначив Філашкін.

"Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться", - заявив президент у відеозверненні.

Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. За попередньою інформацією під завалами двох будинків можливе перебування ще шестеро людей, з них двоє дітей. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

За інформацією ДСНС, Росія повністю знищила два приватних будинки.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

За інформацією МВС, зафіксовано шість влучань з С-300.

Раніше голова обласної воєнної адміністрації повідомив, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.

Дивіться також відео з місця події.