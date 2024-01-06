Вночі окупанти вдарили по Покровську: є постраждалі, сталися пожежі – фото
Російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області у ніч проти 6 січня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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Окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі, написав посадовець о 0:37.
За попередньою інформацією, під завалами немає людей, проте є постраждалі, повідомив Філашкін.
Точні наслідки ударів встановлюють, підсумував він.
Відстань від Покровська до лінії фронту – близько 32,5 км навпростець.
- У ніч проти 4 січня російські загарбники вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Кураховому Донецької області.
- Ввечері того самого дня окупанти обстріляли теплоелектростанцію в Донецькій області, внаслідок чого відключився її блок.
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