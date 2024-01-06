Вночі окупанти вдарили по Покровську: є постраждалі, сталися пожежі – фото

Попередньо, людей під завалами немає

Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області у ніч проти 6 січня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі, написав посадовець о 0:37.

За попередньою інформацією, під завалами немає людей, проте є постраждалі, повідомив Філашкін.

Точні наслідки ударів встановлюють, підсумував він.

Фото: Вадим Філашкін

Відстань від Покровська до лінії фронту – близько 32,5 км навпростець.

Покровськ на карті Deepstate

У ніч проти 4 січня російські загарбники вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Кураховому Донецької області.

Ввечері того самого дня окупанти обстріляли теплоелектростанцію в Донецькій області, внаслідок чого відключився її блок.

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