Ночью оккупанты ударили по Покровску: есть пострадавшие, произошли пожары – фото

Предварительно, людей под завалами нет

Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты дважды обстреляли город Покровск Донецкой области в ночь на 6 января. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Оккупанты попали в админздание, загорелись гараж и автомобили, написал чиновник в 0:37.

По предварительной информации, под завалами нет людей, однако есть пострадавшие, сообщил Филашкин.

Точные последствия ударов устанавливают, подытожил он.

Фото: Вадим Филашкин

Расстояние от Покровска до линии фронта – около 32,5 км по прямой.

Покровск на карте Deepstate

В ночь на 4 января российские захватчики ударили пятью ракетами С-300 по Курахово Донецкой области.

Вечером того же дня оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области, в результате чего отключился ее блок.

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