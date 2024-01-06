Ночью оккупанты ударили по Покровску: есть пострадавшие, произошли пожары – фото
Российские оккупанты дважды обстреляли город Покровск Донецкой области в ночь на 6 января. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
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Оккупанты попали в админздание, загорелись гараж и автомобили, написал чиновник в 0:37.
По предварительной информации, под завалами нет людей, однако есть пострадавшие, сообщил Филашкин.
Точные последствия ударов устанавливают, подытожил он.
Расстояние от Покровска до линии фронта – около 32,5 км по прямой.
- В ночь на 4 января российские захватчики ударили пятью ракетами С-300 по Курахово Донецкой области.
- Вечером того же дня оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области, в результате чего отключился ее блок.
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