Окупанти вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Кураховому на Донеччині – фото
Російські загарбники вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Кураховому Донецької області у ніч на 4 січня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
У Кураховому пошкоджено щонайменше чотири багатоквартирні будинки, дитячий садочок, школа, кафе, профілакторій та адмінбудівлі, пише відомство.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Також впродовж доби окупанти вели вогонь по 11 населених пунктах Донеччини: Авдіївці, Гірнику, Красногорівці, Кураховому, Торецьку, Часовому Яру, Неліпівці, Вовченці, Зорі, Сєверному та Тоненькому, повідомляє МВС.
Через російські удари загинула одна людина, ще троє отримали поранення, пишуть правоохоронці.
За їхніми даними, загалом пошкоджено 24 цивільні об'єкти: житлові будинки, господарча споруда, п'ять автомобілів, газопровід та лінія електропередач.
Відстань від Курахового до лінії фронту складає близько 12 км:
- 2 січня окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.
- Унаслідок удару зафіксовано часткове руйнування школи та пошкодження корпусів дитячого садка.
- 3 січня Харків знову опинився під російським ракетним обстрілом.
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