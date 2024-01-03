Харків. Росія вдарила ракетами С-300, руйнування школи та дитячого садка: фото наслідків
Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300 увечері 2 січня. Знімки із наслідками обстрілу опублікувала пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Правоохоронці заявляють, що удару було завдано близько 22:45, прильоти зафіксовані по цивільній інфраструктурі в Основ'янському районі.
Зафіксовано часткове руйнування школи та пошкодження корпусів дитячого садка.
У житлових будинках вибито вікна.
На місці вилучено уламки ракети С-300.
- Вранці 2 січня 2024 року окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".
- Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".
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