Харків. Росія вдарила ракетами С-300, руйнування школи та дитячого садка: фото наслідків

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано руйнування школи, дитячого садка та житлових будинків

Наслідки удару по Харкову (Фото: Офіс генпрокурора)

Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300 увечері 2 січня. Знімки із наслідками обстрілу опублікувала пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Правоохоронці заявляють, що удару було завдано близько 22:45, прильоти зафіксовані по цивільній інфраструктурі в Основ'янському районі.

Зафіксовано часткове руйнування школи та пошкодження корпусів дитячого садка.

У житлових будинках вибито вікна.

На місці вилучено уламки ракети С-300.

Вранці 2 січня 2024 року окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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