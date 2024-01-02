У російському прифронтовому Бєлгороді ввечері 2 січня пролунала низка вибухів. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони.

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"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом знову спрацювала наша система ППО – збито дев'ять повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", – написав він.

Гладков додав, інформації про постраждалих поки що не надходило. У місті є пошкодження в приватному секторі – у трьох будинках вибило вікна. Також пошкоджено газову трубу та одну автівку.

У мережі з'явилися ролики, які зняли місцеві жителі. На них видно роботу російської протиповітряної оборони.

У ніч проти 30 грудня 2023 року Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив Гладков.

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