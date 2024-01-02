В российском прифронтовом Белгороде вечером 2 января прогремел ряд взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о якобы работе противовоздушной обороны.

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"Над Белгородом и Белгородским районом снова сработала наша система ПВО – сбито девять воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях", – написал он.

Гладков добавил, что информации о пострадавших пока не поступало. В городе есть повреждения в частном секторе – в трех домах выбило окна. Также повреждены газовая труба и один автомобиль.

В сети появились ролики, снятые местными жителями. На них видна работа российской противовоздушной обороны.

В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

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