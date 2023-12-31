Лондон та Париж в ООН про обстріл Бєлгорода: У загибелі росіян потрібно винити тільки Путіна

Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За даними місцевої влади, загинули 22 особи, ще понад 100 – поранені

Зустріч Радбезу ООН (Фото: ЕРА/John Mincillo)

Постійні представники європейських країн при ООН, які були присутні на засіданні Радбезу, скликаному російським пропагандистом Василем Небензею через обстріл Бєлгорода, заявили, що в смертях росіян винна тільки Росія та її диктатор Володимир Путін.

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"Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян у цій війні, то слід починати з президента Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправлення багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть", – сказав політичний координатор постпредства Великої Британії при ООН Том Фіппс.

Він заявив, що Росія, не зумівши перемогти Україну у військовому відношенні, перейшла до "невибіркових нападів на цивільне населення".

На думку постпреда Франції Ніколя де Рів’єра, якби "Росія не вторглася в Україну в порушення Статуту ООН, якби її війська не були присутні на українській землі, якби вона протягом багатьох місяців щодня не обстрілювала українські міста й села", то не було б потреби скликати Радбез.

"Скликання сьогоднішнього засідання – це спосіб для Росії відреагувати на зустріч, організовану вчора на запит України. Росія, займаючи місце постійного члена, продовжує зловживати роботою Ради Безпеки", – сказав він.

У ніч із 28 на 29 грудня 2023 року російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

В ніч проти 30 грудня Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив губернатор Гладков.

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