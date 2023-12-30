Небензя в ООН заявив, що причина жертв в Україні – робота ППО. Кислиця: Ампутована совість

Кислиця заявив, що Небензя є людиною з "ампутованою совістю та вихолощеною гідністю"

Сергій Кислиця (Фото: EPA/Peter Foley)

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що причиною жертв під час масованого ракетного удару РФ по Україні стала "робота" ППО. Посол України Сергій Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час засідання Ради безпеки ООН Небензя звинуватив українську протиповітряну оборону у жертвах серед цивільних 29 грудня.

Російський "дипломат" також видав класичну пропагандистську заяву про те, що Україна "розміщує ППО у житлових кварталах".

Кислиця у відповідь заявив, що у всі часи агресори розуміли тільки мову сили у відповідь на свої злочини.

"Мені нема чого сказати російському представнику тут, у цій палаті. Як і його московське начальство, він людина з ампутованою совістю та вихолощеною гідністю", – сказав посол.

Він зазначив, що відсутність протидії Росія сприйме як слабкість та заохочення до подальшої агресії.

"Історія піднесла нам багато важливих уроків. Як відомо, той, хто не пам'ятає минулого, приречений на його повторення. Я вірю, що з ООН справа йде інакше", – підкреслив Кислиця.

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання до пологового будинку та торгового центру, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

Читайте також: Умєров: З тими запасами ракет, які є у РФ, вони продовжуватимуть масовані удари