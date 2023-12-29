Зведення удару по Україні. Прильоти у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі: фото та відео

Внаслідок масованої атаки росіян зафіксовано прильоти в різних областях, є поранені та загиблі

Приліт у ТРЦ у Дніпрі (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти масовано атакували Україну різними типами ракет рано-вранці 29 грудня. Є прильоти, загиблі та поранені у різних областях. LIGA.net публікує загальне зведення удару ворога.

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Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал", ракети типу С-300, дрони-камікадзе Shahed-136 та протикорабельні гіперзвукові ракети типу Х-22 або Х-32. Також 18 стратегічних бомбардувальників вдарили крилатими ракетами типу Х-101/Х-555.

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили", – сказав Ігнат.

У Подільському та Святошинському районах Києва зафіксували падіння уламків. У Подільському районі загоряння на території складських приміщень. У Святошинському спалахнув житловий багатоповерховий будинок. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Поранені 17 людей, один загиблий.

Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".

У Дніпрі ракети прилетіли по торговому центру і пологовому будинку. Всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще близько 15 поранено.

У Львові є влучання в житловий будинок на вулиці Хоткевича, уламками також пошкоджено ліцей, там спалахнула пожежа. Одна людина загинула, вісім постраждалих у стані середньої тяжкості.

По Харкову росіяни завдали 22 ракетні удари. Постраждала цивільна інфраструктура: зокрема, поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство. Загинув один чоловік, вісім поранених.

В Одесі ракети вдарили по житлових будинках, двоє загиблих та 15 поранених, серед них двоє дітей шести та восьми років. Двоє постраждалих у тяжкому стані.

Також вночі в Одеському районі стався приліт у законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.

У Новомосковську Дніпропетровської області є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі, заявив міський голова Сергій Рєзнік.

Конотопський міський голова Артем Семеніхін розповів, що в місті було п'ять прильотів. "Велика кількість будинків, приміщень, в яких вибиті двері, вікна, скло". Троє людей постраждали, мають порізи від скла.

По Запоріжжю був масований ракетний удар. Цілями РФ стали території кількох підприємств. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру. Загинула жінка, 10 поранених.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цілями росіян були соціальна та критична інфраструктура.

13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

Японія зніме заборону продажу ракет для Patriot. WP пише, що їх можуть передати Україні.

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