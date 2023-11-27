Patriot себе показав: уже збито 15 "кинджалів" та десятки інших балістичних ракет — Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що ЗРК Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Про це стало відомо з його інтерв'ю для Новинарні.
Окрім цього, Ігнат додав, що за допомогою Patriot українській ППО вдалося збити ще десятки балістичних ракет, які летіли на Київ.
"Patriot себе показав", – наголосив він.
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У Повітряних силах зауважили, що наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, США.
"Зросло виробництво, бо ростуть серйозні виклики перед світовою спільнотою. Всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні", – сказав Ігнат.
Він зокрема додав, що якщо заява про 60 установок Gepard, які США хочуть закупити для України, втілиться в життя – це буде серйозне посилення.
"Тому що нам потрібно захиститися від "шахедів". Нам треба "шахеди" чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні", – розповів речник Повітряних сил.
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Ігнат наголосив, що дрони – це те, що буде загрожувати Україні у великій кількості, тому "потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати".
"Потрібні зенітні гармати, такі, як Gepard та аналогічні системи", – додав він.
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