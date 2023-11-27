Patriot себе показав: уже збито 15 "кинджалів" та десятки інших балістичних ракет — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів про те, що ЗРК Patriot впродовж великої війни збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що ЗРК Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Про це стало відомо з його інтерв'ю для Новинарні.

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Окрім цього, Ігнат додав, що за допомогою Patriot українській ППО вдалося збити ще десятки балістичних ракет, які летіли на Київ.

"Patriot себе показав", – наголосив він.

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У Повітряних силах зауважили, що наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, США.

"Зросло виробництво, бо ростуть серйозні виклики перед світовою спільнотою. Всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні", – сказав Ігнат.

Він зокрема додав, що якщо заява про 60 установок Gepard, які США хочуть закупити для України, втілиться в життя – це буде серйозне посилення.

"Тому що нам потрібно захиститися від "шахедів". Нам треба "шахеди" чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні", – розповів речник Повітряних сил.

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Ігнат наголосив, що дрони – це те, що буде загрожувати Україні у великій кількості, тому "потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати".

"Потрібні зенітні гармати, такі, як Gepard та аналогічні системи", – додав він.