Patriot себя показал: уже сбито 15 "кинжалов" и десятки других ракет - Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что ЗРК Patriot продолжил полномасштабное российское вторжение сбил 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Об этом стало известно из его интервью для Новинарни.
Кроме этого, Игнат добавил, что с помощью Patriot украинской ПВО удалось сбить еще десятки летевших на Киев баллистических ракет.
"Patriot себя показал", – подчеркнул он.
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В Воздушных силах отметили, что в настоящее время наблюдается увеличение мощностей производства техники ПВО в Германии, Франции, США.
"Выросло производство, потому что растут серьезные вызовы перед мировым сообществом. Все поняли, что наземные системы ПВО таки очень нужны", – сказал Игнат.
Он в частности добавил, что если заявление о 60 установках Gepard, которые США хотят закупить для Украины, претворится в жизнь – это будет серьезное усиление.
"Потому что нам нужно защититься от "шахедов". Нам надо "шахеды" чем-то сбивать, не тратя зенитные ракеты, преимущественно западные", - рассказал представитель Воздушных сил.
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Игнат подчеркнул, что дроны – это то, что будет угрожать Украине в большом количестве, поэтому "нужно рациональное вооружение, чтобы их уничтожать".
"Нужны зенитные пушки, такие как Gepard и аналогичные системы", - добавил он.
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