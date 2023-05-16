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В Брянской области не могут найти тело пилота сбитого Су-34. У Шойгу не комментируют

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 09:43
В Брянской области не могут найти тело пилота сбитого Су-34. У Шойгу не комментируют - Фото
Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Администрация Стародубского округа Брянской области России заявила, что ищет тело пилота экипажа "разбившегося самолета" 13 мая и просит местных жителей о помощи. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

"Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами", — сказано в сообщении администрации Стародубского округа.

Минобороны РФ так и не комментировало информацию о падении военных воздушных судов России в Брянской области.

Губернатор области подтвердил падение только одного вертолета.

Скриншот заяви адміністрації
  • 13 мая 2023 года в Брянской области потерпели крушение минимум два воздушных судна РФ.
  • 15 мая оккупанты сообщили об атаке дрона на военный склад в Брянске: повреждена техника.
  • Беларуский диктатор Лукашенко заявил о повышении боеготовности войск после аварий российских воздушных судов в Брянской области.

Читайте также: В Крыму самоуничтожился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" с двумя летчиками

Артём Джерипа
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войнаСу-34военные самолетыбрянская область
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