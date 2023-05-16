В Брянской области не могут найти тело пилота сбитого Су-34. У Шойгу не комментируют
16.05.2023, 09:43
Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)
Администрация Стародубского округа Брянской области России заявила, что ищет тело пилота экипажа "разбившегося самолета" 13 мая и просит местных жителей о помощи. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.
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"Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами", — сказано в сообщении администрации Стародубского округа.
Минобороны РФ так и не комментировало информацию о падении военных воздушных судов России в Брянской области.
Губернатор области подтвердил падение только одного вертолета.
- 13 мая 2023 года в Брянской области потерпели крушение минимум два воздушных судна РФ.
- 15 мая оккупанты сообщили об атаке дрона на военный склад в Брянске: повреждена техника.
- Беларуский диктатор Лукашенко заявил о повышении боеготовности войск после аварий российских воздушных судов в Брянской области.
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