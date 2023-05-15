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РосСМИ заявили об атаке дрона на военный склад в Брянске. Повреждена техника оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 08:51
РосСМИ заявили об атаке дрона на военный склад в Брянске. Повреждена техника оккупантов - Фото
Военная техника РФ (Иллюстративное фото: ЕРА)

В русском Брянске неизвестный беспилотник атаковал военный склад оккупантов. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Россияне пишут, что эпизод произошел утром 14 мая.

Утверждается, что дрон якобы сбросил взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе Брянской области.

В результате взрыва пострадали пять единиц военной техники врага.

  • 12 мая 2023 года на территории временно оккупированного Крыма разбился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".
  • 13 мая в Брянской области упали российский вертолет Ми-8 и истребитель Су-34.

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Милана Головань
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