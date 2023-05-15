РосСМИ заявили об атаке дрона на военный склад в Брянске. Повреждена техника оккупантов
15.05.2023, 08:51
Военная техника РФ (Иллюстративное фото: ЕРА)
В русском Брянске неизвестный беспилотник атаковал военный склад оккупантов. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.
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Россияне пишут, что эпизод произошел утром 14 мая.
Утверждается, что дрон якобы сбросил взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе Брянской области.
В результате взрыва пострадали пять единиц военной техники врага.
- 12 мая 2023 года на территории временно оккупированного Крыма разбился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".
- 13 мая в Брянской области упали российский вертолет Ми-8 и истребитель Су-34.
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