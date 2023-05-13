В Брянской области упали как минимум два воздушных судна ВС РФ – росСМИ

Российские вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области РФ. Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "экстренные службы".

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Вертолет, как утверждают пропагандисты, упал в городе Клинцы, "по предварительным данным, из-за загорания двигателя". Два человека, находившиеся на борту, погибли.

Глава горадминистрации Клинцов Сергей Евтеев подтвердил агентству информацию о падении вертолета. По его словам, разрушений на земле нет.

Позже ТАСС со ссылкой на те же "экстренные службы" сообщило о крушении в Брянской области истребителя Су-34. Самолет якобы упал недалеко от границы с Украиной. Пропагандисты пишут, что судьба находившихся на борту и причины падения пока неизвестны.

Видео падения Ми-8 опубликовали местные Telegram-каналы. При замедленном просмотре на нем виден объект, похожий на ракету, который быстро приближается к вертолету перед взрывом.

Прокремлевские Telegram-каналы распространяют информацию, что в Брянской области были сбиты два Ми-8 и два Су-34. Официально ни российская, ни украинская сторона эти данные не комментировали.

12 мая на территории временно оккупированного Крыма разбился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

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