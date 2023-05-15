Лукашенко заявил, что повысил боеготовность армии после падения военных суден в РФ

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что войска государства находятся в повышенной боевой готовности после того, как в Брянской области РФ упали несколько военно-воздушных судов РФ. Об этом сообщает беларусское пропагандистское государственное агентство Белта.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Лукашенко заявил, что сейчас ситуация не является критической, однако "факторы настораживают".

По словам беларусского диктатора, войска страны находятся в повышенной боевой готовности с 13 мая.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать", – сказал он.

Отмечается, что после падения военных самолетов и вертолетов РФ войска Беларуси перевели в "степень готовности номер один".

13 мая 2023 года российские вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области.

15 мая Лукашенко впервые появился на публике после слухов о его проблемах со здоровьем.

Читайте также: Лукашенко никто не видел с 9 мая. Разведка: Есть информация, что у него проблемы со здоровьем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.