На фоне слухов о болезни канал Лукашенко публикует его фото: у него забинтована рука

Telegram-канал беларуского диктатора Александра Лукашенко "Пул Первого" опубликовал его фото. Это первое фото Лукашенко с 9 мая, когда он присутствовал на параде в Москве.

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В подписи к фото говорится, что Лукашенко заслушивает "доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства" в центральном командном пункте ВВС и ПВО.

"Мероприятие начинается прямо сейчас. Скоро подробности!" – отмечается в сообщении, опубликованном в 16:56.

На фото у диктатора перебинтована левая рука, тогда как на параде в Москве у него был бинт на правой руке.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что у них есть информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора нужно быть готовыми к любым сценариям.

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