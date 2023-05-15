Слухи о здоровье Лукашенко. Тихановская заявила, что нужно готовиться к "любым сценариям"

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора Александра Лукашенко нужно быть готовыми к любым сценариям. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, ходит много слухов о здоровье Лукашенко.

"Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию", — написала Тихановская.

Она отметила, что необходимо "повернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".

"Нам нужно, чтобы международное сообщество было активным и быстрым", — резюмировала она.

Ранее в украинской разведке заявили, что у них есть информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко.

С начала мая Лукашенко стал гораздо реже появляться на публике, 9 мая он приезжал на парад в Москве, однако после его окончания сразу вернулся в Минск, не дожидаясь окончания всех мероприятий в России.

Уже в столице Беларуси диктатор не стал выступать с традиционной речью на 9 мая.

Беларуские диссиденты из проекта Мотолько помоги заявили, что 13 мая Лукашенко посетил президентскую клинику в Дроздах — 14 мая он не появился на праздновании дня госфлага, герба и гимна, вместо него поздравление зачитывал премьер-министр Роман Головченко.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

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