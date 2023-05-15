Слухи о здоровье Лукашенко. Тихановская заявила, что нужно готовиться к "любым сценариям"
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора Александра Лукашенко нужно быть готовыми к любым сценариям. Об этом она написала в Twitter.
"Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию", — написала Тихановская.
Она отметила, что необходимо "повернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".
"Нам нужно, чтобы международное сообщество было активным и быстрым", — резюмировала она.
Ранее в украинской разведке заявили, что у них есть информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко.
С начала мая Лукашенко стал гораздо реже появляться на публике, 9 мая он приезжал на парад в Москве, однако после его окончания сразу вернулся в Минск, не дожидаясь окончания всех мероприятий в России.
Уже в столице Беларуси диктатор не стал выступать с традиционной речью на 9 мая.
Беларуские диссиденты из проекта Мотолько помоги заявили, что 13 мая Лукашенко посетил президентскую клинику в Дроздах — 14 мая он не появился на праздновании дня госфлага, герба и гимна, вместо него поздравление зачитывал премьер-министр Роман Головченко.
- В конце марта 2023 года Лукашенко призвал Россию бить по Украине "фосфором, обедненным и обогащенным ураном".
- 10 апреля на встрече с министром обороны РФ Шойгу он попросил у России "полных гарантий безопасности".
- Лукашенко принял в Минске марионетку россиян – террориста Пушилина: фото.
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