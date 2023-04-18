Лукашенко принял в Минске марионетку россиян – террориста Пушилина: фото

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко официально принял у себя в Минске марионетку российских оккупантов Дениса Пушилина.

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Фото встречи союзника Кремля с главарем созданной Москвой на востоке Украины террористической организации ДНР распространили пропагандистские СМИ этих стран.

После российской попытки аннексии захваченных территорий Украины осенью 2022 года Пушилина российские хозяева называют "временно исполняющим обязанности главы ДНР".

Лукашенко заявил ставленнику Кремля, что "готов оказать помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать": "Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство".

Диктатор Беларуси назвал захваченную Россией часть украинского востока в центром в Донецке "Донецкой Народной Республикой", тем самым в очередной раз поддержав оккупационную политику России.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко , что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Кремль продолжает пытаться полноценно втянуть Беларусь в войну, сохраняется угроза повторной попытки врага наступать на Киев со стороны Беларуси.

Россия использует полигоны Беларуси для подготовки оккупационных войск.

В конце марта 2023 года Лукашенко призвал Россию бить по Украине "фосфором, обедненным и обогащенным ураном".

10 апреля на встрече с министром обороны РФ Шойгу он попросил у России "полных гарантий безопасности".

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Євген Пилипенко

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