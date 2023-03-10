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"Официальных переговоров нет". Посол Украины о заявлении Лукашенко по пакту о ненападении видео

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 12:13
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
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Украина не ведет никаких официальных переговоров с Беларусью, возможны контакты лишь на неофициальном уровне. Так в интервью LIGA.net посол в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал утверждение беларуского диктатора Александра Лукашенко, что Украина якобы предлагает пакт о ненападении.

"Наш президент четко сказал, что официальные переговоры не ведутся. Кто там общался или не общался – мне сложно сказать", – сказал Кизим.

Украине действительно не нужен новый фронт вдоль северных границ, добавил дипломат. По его мнению, стоит применять все возможности, чтобы удержать Лукашенко от действий, которые могут нести угрозу на северных границах.

"Наша главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину. И для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация – обсудить это можно", – говорит посол.

Он также не исключает, что могли быть контакты в форме публичной дипломатии, однако гадать не хочет: "Где эти встречи – в Украине, на площадках ОБСЕ, ООН, привозили ли каких-то эмиссаров? От какой партии? Я не хочу гадать. Есть официальный канал. Он предусматривает привлечение МИД и посла. Такого не было".

  • В этом же интервью посол спрогнозировал, что РФ и Беларусь будут укреплять союз. Однако напомнил, по оценке разведки, сейчас нет угрозы повторного нападения с территории Беларуси.

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Марко Сировой
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переговорыбеларусьалександр лукашенкопосолигорь кизим
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