UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко и Путин будут укреплять отношения, но атаки с севера не будет — посол Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 07:42
Лукашенко и Путин будут укреплять отношения, но атаки с севера не будет — посол Украины - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин будут укреплять "союзное государство" Беларуси и РФ, но вторжения с севера пока не будет. Такое мнение высказал посол Украины в Минске Игорь Кизим в интервью LIGA.net.

По его словам, "союзное государство" стран-агрессоров будет укрепляться, но в ближайшее время вряд ли можно ожидать каких-либо изменений позиции Беларуси – вопрос только в том, что еще Минск может поставить Москве. 

"Но инфраструктура будет предоставляться – это 100%. Оружие, которое Россия может использовать на фронте, также 100% будет предоставляться. Вопрос – какого качества и что это за оружие, нужно ли оно россиянам", – сказал Кизим.

Дипломат напомнил, что у россиян и беларусов есть общая группировка войск, продолжаются постоянные совместные учения, однако это не новая история. 

Он отметил, что каждое обострение со стороны РБ возникает, когда туда приезжает много россиян, а присутствие оккупантов в Беларуси – это всегда угроза повторного нападения на Украину. 

"Все зависит от того, сколько здесь подразделений. Это лучше знают наш Генштаб и ГУР. Они пока прогнозируют, что такой угрозы сейчас нет. Я думаю, что это так, и абсолютно поддерживаю это", – резюмировал посол. 

Читайте также: Интервью | Лукашенко должен давить на Путина. Или не удивляться ракетам – посол Украины в Беларуси

Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин беларусь александр лукашенко игорь кизим
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 