Лукашенко и Путин будут укреплять отношения, но атаки с севера не будет — посол Украины

Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин будут укреплять "союзное государство" Беларуси и РФ, но вторжения с севера пока не будет. Такое мнение высказал посол Украины в Минске Игорь Кизим в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "союзное государство" стран-агрессоров будет укрепляться, но в ближайшее время вряд ли можно ожидать каких-либо изменений позиции Беларуси – вопрос только в том, что еще Минск может поставить Москве.

"Но инфраструктура будет предоставляться – это 100%. Оружие, которое Россия может использовать на фронте, также 100% будет предоставляться. Вопрос – какого качества и что это за оружие, нужно ли оно россиянам", – сказал Кизим.

Дипломат напомнил, что у россиян и беларусов есть общая группировка войск, продолжаются постоянные совместные учения, однако это не новая история.

Он отметил, что каждое обострение со стороны РБ возникает, когда туда приезжает много россиян, а присутствие оккупантов в Беларуси – это всегда угроза повторного нападения на Украину.

"Все зависит от того, сколько здесь подразделений. Это лучше знают наш Генштаб и ГУР. Они пока прогнозируют, что такой угрозы сейчас нет. Я думаю, что это так, и абсолютно поддерживаю это", – резюмировал посол.

23 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что беларуская сторона не видит концентрации войск для нападения на Беларусь ни в Украине, ни в Польше, ни в Литве.

7 марта Лукашенко назвал президента Владимира Зеленского "гнидой" и заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи.

Военно-политическое руководство России планирует проведение в ближайшее время масштабной провокации на границе Украины и Беларуси.

Читайте также: Интервью | Лукашенко должен давить на Путина. Или не удивляться ракетам – посол Украины в Беларуси

Дмитро Гриниченко , Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.