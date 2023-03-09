UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ готовит провокацию на границе с Беларусью, привлекли топ-пропагандистов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 17:30
РФ готовит провокацию на границе с Беларусью, привлекли топ-пропагандистов – ГУР - Фото
Владимир Соловьев (Фото - скриншот из видео)

Военно-политическое руководство России планирует проведение в ближайшее время масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Есть вероятность, что в планы оккупантов входит создание угрозы разрушения объектов инфраструктуры с возможными жертвами среди мирного населения.

"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России", – сообщает разведка.

По мнению разведслужбы, целью провокации может быть формирование враждебного отношения к Украине у граждан Беларуси и создание предпосылок для полноценного участия вооруженных сил страны в войне против Украины.

ГУР напоминает, что Украина не осуществляет никаких боевых операций на территории Беларуси.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь пропаганда гур провокация владимир соловьев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 