РФ готовит провокацию на границе с Беларусью, привлекли топ-пропагандистов – ГУР
Военно-политическое руководство России планирует проведение в ближайшее время масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По данным ГУР, на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Есть вероятность, что в планы оккупантов входит создание угрозы разрушения объектов инфраструктуры с возможными жертвами среди мирного населения.
"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России", – сообщает разведка.
По мнению разведслужбы, целью провокации может быть формирование враждебного отношения к Украине у граждан Беларуси и создание предпосылок для полноценного участия вооруженных сил страны в войне против Украины.
ГУР напоминает, что Украина не осуществляет никаких боевых операций на территории Беларуси.
- 23 февраля 2023 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беларуская сторона не видит концентрации войск для нападения на Беларусь ни в Украине, ни в Польше, ни в Литве.
- 7 марта Лукашенко назвал президента Владимира Зеленского "гнидой" и заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи.
Комментарии