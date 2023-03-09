РФ готовит провокацию на границе с Беларусью, привлекли топ-пропагандистов – ГУР

Военно-политическое руководство России планирует проведение в ближайшее время масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Есть вероятность, что в планы оккупантов входит создание угрозы разрушения объектов инфраструктуры с возможными жертвами среди мирного населения.

"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России", – сообщает разведка.

По мнению разведслужбы, целью провокации может быть формирование враждебного отношения к Украине у граждан Беларуси и создание предпосылок для полноценного участия вооруженных сил страны в войне против Украины.

ГУР напоминает, что Украина не осуществляет никаких боевых операций на территории Беларуси.

23 февраля 2023 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беларуская сторона не видит концентрации войск для нападения на Беларусь ни в Украине, ни в Польше, ни в Литве.

7 марта Лукашенко назвал президента Владимира Зеленского "гнидой" и заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи.

Сергій Бережний

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