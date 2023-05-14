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Лукашенко пропустил день флага Беларуси на фоне слухов о болезни

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 12:45
Лукашенко пропустил день флага Беларуси на фоне слухов о болезни - Фото
Фото: EPA

Беларуский диктатор Александр Лукашенко пропустил день флага Беларуси на фоне слухов о серьезной болезни. Оппозиционное издание "Зеркало" указывает, что Лукашенко не появлялся на публике пять дней подряд.

На сайте Лукашенко опубликовали приветствие с днем флага, но на самой церемонии его не было. Обращение от Лукашенко с трибуны зачитал премьер-министр Беларуси Руслан Головченко.

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О состоянии Лукашенко и месте его пребывания ничего не известно со дня, когда он в Москве посетил торжества, посвященные 9 мая.

На мероприятиях он выглядел нездоровым, а на руке Лукашенко журналисты заметили какую-то повязку.

Лукашенко пропустил день флага Беларуси на фоне слухов о болезни

По информации российской газеты "Коммерсант", после окончания парада в Москве Лукашенко попросил довезти его до могилы Неизвестного солдата, где планировалась традиционная церемония возложения венков, на электрокаре. Остальные лидеры СНГ дошли до мемориала пешком.

После церемонии Лукашенко покинул Москву, пропустив "неформальный завтрак" лидеров СНГ.

В Минске беларуский диктатор также принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы, но не стал выступать с традиционной речью.

После этого он больше не появлялся на публике.

По сообщению Еврорадио, 13 мая кортеж Лукашенко якобы приезжал в Республиканский клинический медицинский центр в Минске и пробыл там два часа. Пресс-служба Лукашенко и чиновники ситуацию никак не комментируют.

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Андрей Водяный
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беларусьалександр лукашенко
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